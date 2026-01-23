Uccide la moglie e si suicida nel Vibonese, la coppia era in fase di separazione

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Uccide la moglie e si suicida. E’ accaduto a Mileto in provincia di Vibo Valentia. Protagonista un commercialista di 63 anni che avrebbe ucciso la donna 55enne con diversi colpi di pistola per poi togliersi la vita con la stessa arma. La coppia era in fase di separazione.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).