U21, azzurrini a caccia del pass Europeo: i 25 convocati del ct Baldini

ROMA (ITALPRESS) – Centottanta minuti alla fine delle qualificazioni all’Europeo del 2027. Due partite e la Nazionale Under 21 saprà se avrà staccato o meno il pass per Albania e Serbia, 26ª edizione della rassegna continentale di categoria. Il cammino degli azzurrini riparte per il rush finale con l’inseguimento alla Polonia da completare, tre punti da recuperare e una classifica che impone di non compiere passi falsi.

La squadra di Baldini si radunerà lunedì 21 al CPO di Tirrenia, dove rimarrà fino a mercoledì 30, giorno della partenza per Yerevan. Giovedì 1 ottobre alle 18.30 (le 20.30 locali) il match in casa dell‘Armenia – fanalino di coda con ancora zero punti all’attivo -, mentre lunedì 5 alle 18.15 sarà l’Adriatico di Pescara a ospitare l’ultima partita del girone di qualificazione, quello che si preannuncia come lo scontro diretto decisivo con la Polonia.

La prima classificata va direttamente all’Europeo, così come la migliore seconda dei nove gironi. Un discorso – quello della piazza d’onore e della qualificazione – per cui l’Italia rimane ancora pienamente in corsa. Sarà un lungo periodo di preparazione quello che avvicinerà gli azzurrini al trasferimento in Armenia: 10 giorni di lavoro in cui i ragazzi di Baldini affronteranno anche due amichevoli contro le squadre Primavera di Empoli (giovedì 24 settembre) e Spezia (domenica 27).

Il tecnico avrà così modo di valutare al meglio i 25 calciatori convocati, ritrovando gran parte del gruppo di lavoro che l’ha seguito anche lo scorso giugno nell’esperienza in Nazionale maggiore, a cui si aggiungeranno quattro novità assolute: Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani sono infatti alla prima chiamata in Under 21. Se per il fantasista del Como e per il difensore del Borussia Dortmund la maglia azzurra non è una novità, avendo frequentato a lungo le Nazionali Giovanili (67 presenze e 19 reti l’uno, 40 volte in campo e 3 gol il secondo), l’esterno della Roma e il centrocampista del Frosinone tornano con l’Italia a distanza di un anno dall’ultima chiamata arrivata rispettivamente con l’Under 19 (Italia-Scozia dell’ottobre 2025) e l’Under 20 (marzo 2025, Turchia-Italia).

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

-Foto IPA Agency-

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