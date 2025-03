U21 all’esame Danimarca, Nunziata “Servono intensità e voglia”

GALZIGNANO TERME (ITALPRESS) – Contro la Danimarca “più o meno resterà la stessa Nazionale vista contro l’Olanda, dal punto di vista tattico. Forse qualcosa la cambieremo sul come andare a pressare nella prima pressione. Magari le partite le prepari con qualche accorgimento in più in base a come giocano gli avversari, però il nostro tipo di gioco rimane quello: squadra corta e grande intensità”.

Così il ct dell’Under 21, Carmine Nunziata, in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Danimarca in programma domani pomeriggio alle 18:15 al “Pier Cesare Tombolato” di Cittadella.

Loro sono “una squadra fisica che sta bene in campo ed è anche evoluta a livello tattico. Sarà una partita difficile – sottolinea Nunziata -. Hanno fatto un buon cammino nelle qualificazioni, dove sono arrivati primi. Sarà una partita da giocare con grande intensità e la giusta voglia”. Se sul piano tattico cambierà poco, in campo, rispetto alla partita giocata a Venezia venerdì, ci sarà “tutta un’altra formazione per dare la possibilità a tutti di giocare”.

Un’ulteriore indicazione sulla formazione che scenderà in campo riguarda l’attacco, dove giocheranno insieme Sebastiano Esposito e Giuseppe Ambrosino: “Domani giocheranno tutti e due insieme e mi auguro che mi diano delle sensazioni perchè, quando si andrà a fare le convocazioni per l’Europeo, bisogna fare delle scelte. Hanno grandi qualità. Esposito lo ha dimostrato in Serie A, Ambrosino è un giocatore completo che deve cominciare a esprimere le sue qualità perchè ne ha molte. Sono due giocatori che per adesso sono importanti per questa Nazionale”.

Un’ulteriore considerazione sui singoli riguarda Matteo Prati: “Il suo problema è che sta giocando poco e la sua condizione fisica non è ottimale. Infatti, contro l’Olanda ho preferito non farlo giocare e dargli del recupero in più”. In testa c’è ancora quel gol preso all’ultimo respiro in doppia superiorità numerica contro l’Olanda: “Ci sono rimasto male, ma ancora di più i giocatori. Abbiamo fatto tre o quattro errori nella stessa azione. Questo ci servirà quando andremo all’Europeo e con certe squadre non ti puoi permettere di fare certi errori”. Nella partita del “Penzo” è emersa una squadra che crea tanto ma che fatica a concretizzare: “Ma non sono preoccupato, sarei più preoccupato se non ci arrivassimo lì – conclude Nunziata -. Penso che prima o poi riusciremo a concretizzare meglio le occasioni”.

– foto Image –

(ITALPRESS).