ROMA (ITALPRESS) – “Questa è una Norvegia diversa dalle altre, è una squadra forte con giocatori di talento soprattutto da metà campo in su mentre dietro qualche difficoltà ce l’hanno. Sarà una partita dura, da giocare al massimo delle nostre possibilità. Ci siamo preparati bene per questa partita, i ragazzi hanno lavorato bene. Pensiamo solo a vincere perchè è una partita fondamentale per il nostro cammino”. Sono queste le parole di Carmine Nunziata, tecnico della Nazionale Under 21, nella conferenza stampa che anticipa la sfida alla Norvegia valida per le qualificazioni all’Europeo del 2025. “Noi prepariamo le partite sempre allo stesso modo, andando in campo per dare il massimo e vincere. Questa è una partita particolare del girone, ma quando si giocano i gironi è così. Sono tutte importanti” ha detto Nunziata che ha parlato del caso della lite tra Ruggeri e Nasti, con l’esclusione di quest’ultimo dal gruppo. “E’ stata una pagina non bella, un gesto folle da parte di Nasti. Non poteva

restare in questo gruppo. Detto questo voglio trovare una cosa

positiva in questa vicenda, ossia l’attaccamento dimostrato da

Ruggeri nel voler rimanere nonostante la frattura al setto

nasale. Cosa può fare Nasti per rientrare nel gruppo? In altre occasioni non aveva dimostrato questa follia, la cosa importante è che si renda conto della gravità del fatto. Si valuteranno le cose e vedremo se può rientrare. Ho parlato subito con lui quando è successo, era molto dispiaciuto. E’ andato a casa, mi ha telefonato anche in questi giorni. Non è quel tipo di ragazzo, non so cosa gli sia preso in quel momento, ma spero gli serva per migliorare sotto certi punti di vista”, conclude

Nunziata. Il ct degli azzurrini ha anche affrontato la vicenda scommesse. “Se ne parla, è normale che si commentino queste cose. Non è una bella pagina, io ritengo che sia una malattia e va curata. In questo caso bisogna dare una mano a questi ragazzi per fargli capire certe cose”.

