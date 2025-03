Tv, reality, sport e talent show, i 60 anni di Simona Ventura

ROMA (ITALPRESS) – Nove Telegatti, quindici Premi Regia Televisiva ma, soprattutto, oltre settanta programmi televisivi che l’hanno vista coinvolta come conduttrice, inviata, giurata, opinionista, ospite fissa o concorrente. E ora, a meno di un anno dal matrimonio con Giovanni Terzi (il secondo, dopo quello con Stefano Bettarini), le prime sessanta candeline sulla torta. A spegnerle, il 1° aprile, sarà Simona Ventura.

Ne ha solo 21 quando vince la fascia di Miss Muretto, prima tappa di una lunga e fortunata carriera che la vede esordire in tv nel 1988 al fianco di Giancarlo Magalli nel programma di Rai1 “Domani sposi”. Dopo un periodo all’allora Tmc (oggi La7), dove lavora come giornalista praticante in alcuni programmi sportivi (tra cui “Galagol”, condotto da Massimo Caputi e Alba Parietti), sbarca a Mediaset dove conosce il successo, diventando uno dei volti di Italia 1 grazie alla conduzione di programmi come “Mai dire gol”, “Scherzi a parte” e “Le Iene”.

Nel 2001 torna in Rai dove conduce per dieci stagioni “Quelli che il calcio” (Rai2). È un successo la cui scia la porta sul palco del teatro Ariston a condurre, terza donna nella storia della kermesse (prima di lei Loretta Goggi e Raffaella Carrà), il Festival di Sanremo. I risultati non sono all’altezza delle aspettative: gli ascolti vanno a picco e la terza serata viene perfino battuta da una puntata del “Grande fratello”, fatto mai verificatosi prima.

Nel frattempo, l’anno precedente aveva condotto per la prima volta (di otto) il nuovo reality show “L’isola dei famosi” che nella prossima edizione (dal 2015 va in onda su Canale 5) potrebbe vederla tornare nel ruolo di opinionista. Nel 2008 è uno dei giudici di “X Factor”, talent show di Rai2 (anch’esso poi ha lasciato la Rai ed è passato a Sky) condotto da Francesco Facchinetti. Gli altri giurati sono Mara Maionchi e Morgan. Rimane al banco della giuria anche nell’edizione successiva e vi ritorna anche dopo il suo arrivo su Sky, con la conduzione di Alessandro Cattelan.

Due anni dopo lascia Sky e, per alcuni anni, lavora senza contratti di esclusiva per La7, Fox Life, Rai1 e Agon Channel. Fino al ritorno a Mediaset, nel 2016, dove, tra gli altri impegni, è concorrente a “L’isola dei famosi, conduttrice di “Selfie – Le cose cambiano” e della prima edizione di “Temptation Island Vip” e giudice ad “Amici”.

Nel 2019 è di nuovo in Rai e conduce la sesta edizione di “The Voice of Italy” (Rai2). Nel 2021 è annunciata come conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e Fiorello ma il Covid la ferma. Qualche mese dopo inizia l’avventura, che dura tuttora, di “Citofonare Rai2” , insieme a Paola Perego. Dal 2022 è nel cast fisso de “Il Tavolo” di “Che tempo che fa”. Gli ultimi impegni sono, al momento, quelli con “Il cantante mascherato” (concorrente sotto la maschera di Stella), con “Ballando con le stelle” (è arrivata al secondo posto, nella stessa edizione gareggia anche Giovanni Terzi) e giurata nel talent “L’acchiappatalenti”.

Simona Ventura ha fatto anche qualche incursione al cinema come attrice (ne “La fidanzata di papà” di Enrico Oldoini, “Videocrazy – Basta apparire” di Erik Gandini, “Somewhere” di Sofia Coppola e “Vacanze di Natale a Cortina” di Neri Parenti) e come regista de “Le 7 giornate di Bergamo” e “Marco inedito, dagli ultimi 100 giorni di Marco Pannella”. Nel 2008 è uscita la sua autobiografia “Crederci sempre arrendersi mai”, scritta con Darwin Pastorin.

