CARRARA (ITALPRESS) – Tre giorni di gare, sei titoli da assegnare, 21 Paesi rappresentati. Da domani a domenica Carrara ospiterà la Coppa del Mediterraneo Under 23, kermesse indetta dalla Confederazione del “Mare Nostrum” che vedrà impegnati alcuni tra i migliori atleti del panorama internazionale della categoria.

Il via domani con le competizioni di fioretto femminile e sciabola maschile. Per l’Italia sono convocate le fiorettiste Vittoria Ciampalini, Anna Cristino, Marta Ricci e Serena Rossini, mentre tra gli sciabolatori i quattro azzurri prescelti sono Luca Fioretto, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi e Mattia Rea. In queste e in tutte le altre gare del weekend a Carrara, però, ci sarà spazio per altri otto italiani autorizzati a partecipare in ciascuna competizione. Il sabato spazio al fioretto maschile, che vede convocati Alessio Di Tommaso, Francesco Pio Iandolo, Filippo Macchi e Pietro Velluti, e alla spada femminile con Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Sara Maria Kowalczyk e Gaia Traditi. Conclusione domenica con le prove di spada maschile, in cui l’Italia schiererà come convocati Gianpaolo Buzzacchino, Daniel De Mola, Giulio Gaetani e Marco Molluso, e di sciabola femminile con Giulia Arpino, Beatrice Dalla Vecchia, Alessia Di Carlo e Claudia Rotili. Capodelegazione dell’Italia-scherma alla Coppa del Mediterraneo Under 23 sarà il vicepresidente federale Vincenzo De Bartolomeo. Lo staff tecnico che seguirà gli azzurri sarà composto dai maestri Alessandro Puccini per il fioretto; Raffaele Forcella e Cristiano Imparato per la sciabola; Alessandro Bossalini e Giacomo Falcini per la spada. A supporto degli atleti anche il medico Sofia Calaciura Clarich e i fisioterapisti Tiziano Preziosi Standoli e Beatrice Taffelli.

“La Fiera di Carrara si presta perfettamente a ospitare eventi del genere e personalmente non avrei mai immaginato di portare nella mia città una manifestazione internazionale di così grande prestigio come la Coppa del Mediterraneo Under 23 – commenta il Presidente del Comitato regionale Federscherma Toscana, Domenico Cassina -. Ringrazio la Federazione per la fiducia accordata e il sostegno organizzativo, il Comitato promotore locale, composto da persone instancabili che si sono spese moltissimo, e cito per tutti l’architetto Riccardo Tazzini, grande appassionato di sport, e non in ultimo il Comune di Carrara. In contemporanea, in un altro padiglione della Fiera, svolgeremo anche la Prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi. Atleti affermati della categoria Under 23 e i nostri piccoli Under 14 divisi solo da un corridoio e accomunati dalla grande passione per la scherma. Sarà davvero uno spettacolo”, conclude Cassina. Domani la cerimonia d’apertura, alla presenza del presidente federale Paolo Azzi, che aggiunge: “Nello stesso weekend in cui, per la sesta volta, Pisa ospita la prova di Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, Carrara ospita la Coppa del Mediterraneo Under 23 mettendo l’Italia, e la Toscana in particolare, al centro del panorama schermistico internazionale. Un grande onore per noi e un impegno che conferma la fortissima vocazione nell’organizzazione di grandi eventi del nostro Paese”.

(ITALPRESS).