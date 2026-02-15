MILANO (ITALPRESS) – Tutti i quattro portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di casa di Milano-Cortina 2026 hanno conquistato almeno un successo: a Milano, insieme a Federico Pellegrino oggi bronzo nella staffetta maschile 4×7.5 di sci di fondo, c’era Arianna Fontana, che finora ha conquistato un oro nella staffetta mista di short track e un argento nella 500m femminile. Medaglie anche per Federica Brignone e Amos Mosaner, i due portabandiera a Cortina: oro per la sciatrice di La Salle nel SuperG, bronzo per il giocatore di curling in coppia con Stefania Constantini.

Dato curioso anche per quanto riguarda le quattro atlete presenti a Losanna nel giorno dell’assegnazione dei Giochi, nel giugno 2019, quando l’Italia superò la Svezia: oro per Arianna Fontana e Elisa Confortola (in staffetta), bronzo per Michela Moioli (snowboard cross femminile) e Sofia Goggia (discesa sci alpino femminile).

