ROMA (ITALPRESS) – Pirelli ha comunicato le squadre le mescole

selezionate per le ultime tre tappe del campionato del mondo di

Formula 1. Tutte e cinque le mescole saranno utilizzate da Las

Vegas ad Abu Dhabi, avendo confermato per ognuno dei tre Gran

Premi le scelte compiute nel 2023. La tripletta conclusiva

dell’anno si aprirà nel deserto del Nevada. Dal 21 al 23 novembre

sul circuito cittadino costruito attorno alla Strip si disputerà

infatti la seconda edizione del Gran Premio di Las Vegas, terzo ed ultimo appuntamento annuale della Formula 1 negli USA: sotto le luci dei riflettori saranno di scena le tre mescole più morbide della gamma (C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft). La stessa selezione sarà riproposta per l’ultimo Gran Premio, quello di Abu Dhabi, in programma dal 6 all’8 dicembre sul circuito di Yas Marina. In mezzo, la Formula 1 farà tappa in Qatar, dove si era già corso nel 2021 e lo scorso anno. A differenza del 2023, quest’anno si corre quasi due mesi dopo (28-30 novembre) e l’umidità dovrebbe dare un pò più di respiro. A Lusail, una pista che sottopone i pneumatici a forze paragonabili a quelle di piste come Silverstone e Suzuka, saranno utilizzate le tre mescole più dure: C1 come Hard, C2 come Medium e C3 come Soft. Come consuetudine, la stagione vivrà un’appendice con un giorno di test che si svolgerà il 10 dicembre ad Abu Dhabi, con un duplice programma. Ogni squadra potrà far girare due monoposto: una riservata ai piloti giovani, che gireranno con le gomme 2024, e una dedicata alle prove con le versioni finali dei pneumatici che saranno impiegati il prossimo anno.

