“Tutankhamon. The opera” all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid

ROMA (ITALPRESS) – Il prossimo 7 febbraio, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, sarà presentata l’Opera lirica internazionale “Tutankhamon. The opera”. Un progetto di grande respiro artistico e culturale, con la musica del Maestro Lino Zimbone, il libretto di Francesco Santocono e un soggetto originale del celebre egittologo Zahi Hawass. Un viaggio tra storia, mito e musica che riporta in vita il fascino eterno dell’antico Egitto attraverso il linguaggio universale dell’opera. All’evento saranno presenti gli autori, che racconteranno al pubblico la genesi dell’opera e il dialogo tra ricerca storica e creazione artistica.

– Foto ufficio stampa Istituto Italiano di Cultura di Madrid –

