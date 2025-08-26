Turner vince la 4^ tappa della Vuelta, Gaudu nuova maglia rossa

British Ben Turner of Ineos Grenadiers pictured in action during a track reconaissance ahead of the Ronde van Vlaanderen/ Tour des Flandres/ Tour of Flanders cycling race, Friday 04 April 2025. The 109th edition of the cycling race will take place on Sunday 06 April. BELGA PHOTO DAVID PINTENS (Photo by DAVID PINTENS/Belga/Sipa USA)

VOIRON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ben Turner si aggiudica la quarta tappa della Vuelta a Espana 2025, la Susa-Voiron, di 206.7 chilometri. Il ciclista britannico della Ineos Grenadiers vince la volata finale battendo i belgi della Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen e Edward Planckaert, rispettivamente secondo e terzo. David Gaudu (Groupama-Fdj), trionfatore nella tappa di ieri, arriva 25esimo e si prende la maglia rossa di leader della corsa. Il francese ha lo stesso tempo totale di Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) ma ha piazzamenti migliori rispetto al danese, oggi 42esimo, che perde dunque la vetta della classifica generale.
L’azzurro Giulio Ciccone (Lidl-Trek) resta in terza piazza nella generale con 8 secondi di ritardo dal duo di testa.
Domani la quinta frazione, una cronometro a squadre, di 20 chilometri, con partenza e arrivo a Figueres, in Catalogna.
