Turisti stranieri impressionati dall'alta velocità e dalla metropolitana cinesi
Vlogger e turisti stranieri restano colpiti non solo dall'alta velocità ferroviaria cinese, ma anche dal sistema metropolitano del Paese: veloce, pulito, fluido e sempre puntuale. Dalla bigliettazione ai servizi a bordo, in molti affermano che l'esperienza ricorda il futuro dei trasporti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)