Home Video News Xinhua Cina: Anhui, treno ad alta velocità sfreccia attraverso un paesaggio pittoresco
Cina: Anhui, treno ad alta velocità sfreccia attraverso un paesaggio pittoresco
Un treno ad alta velocità sfreccia nella foschia lungo le rive del lago Pingtian, a Chizhou, nella provincia orientale cinese dell'Anhui. Montagne avvolte nella nebbia, acque tranquille e un treno in movimento: un incontro mozzafiato tra la velocità moderna e un paesaggio pittoresco. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)