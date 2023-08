ROMA (ITALPRESS) – Prosegue senza sosta il monitoraggio del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per contrastare il fenomeno dei borseggi ai danni dei turisti presenti nella Capitale in questo periodo estivo. In poche ore i Carabinieri hanno arrestato altre 9 persone, di cui 8 gravemente indiziate di furto aggravato e una per rapina nel corso di diverse attività. Questi arresti si aggiungono ai 47 già eseguiti da Ferragosto ad oggi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Da evidenziare l’intervento di ieri sera di una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Roma. In particolare, una turista scozzese mentre stava fotografando il tramonto da ponte Garibaldi, è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che l’ha colpita alla mano con un pugno, facendole cadere a terra lo smartphone. La vittima ha cercato poi di riprendere possesso del costoso cellulare ma è stata nuovamente colpita con altri pugni dall’aggressore che glielo ha sottratto. Alla scena ha assistito una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in transito proprio in quel momento, che è subito intervenuta bloccando l’uomo e recuperando il cellulare. La refurtiva è stata poi riconsegnata alla turista. Altre 8 persone, 5 di origini sud-americane e 3 cittadini romeni, sono state pizzicate ed arrestate dai Carabinieri all’interno delle fermate della metropolitana “Termini” e “Colosseo”, perchè sorprese dopo aver derubato alcuni turisti, dei portafogli o dei cellulari, che sono stati poi tutti recuperati e riconsegnati.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

