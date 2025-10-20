Turisti americani sempre più innamorati dell’Italia

ROMA (ITALPRESS) - Il mercato statunitense si conferma tra i più strategici per il turismo italiano. Secondo i dati diffusi dal Ministero, nel 2024 l’Italia ha registrato 23 milioni di presenze dagli Usa, per una spesa complessiva di 6,4 miliardi di euro. Un trend positivo che prosegue anche nel 2025: nei primi otto mesi dell’anno gli arrivi aeroportuali sono aumentati del 2%. Da settembre a dicembre è previsto un incremento del 9%. Non si tratta soltanto di numeri economici: i turisti statunitensi esprimono un livello di soddisfazione molto elevato nei confronti dell’esperienza vissuta in Italia, riconoscendo al Belpaese un’eccellenza che va dall’accoglienza alla cultura, dall’enogastronomia al patrimonio artistico. Il quadro complessivo conferma dunque una relazione consolidata tra la “destinazione Italia” e il pubblico statunitense, aprendo prospettive di ulteriore crescita per il settore turistico e per i rapporti bilaterali. Un legame rafforzato anche dalla presenza di oltre 17 milioni di americani di origini italiane, un ponte culturale e affettivo che continua a favorire lo scambio tra le due sponde dell’Atlantico. gsl