Turismo, Santini “I prezzi devono avere un contenuto”

MILANO (ITALPRESS) - “I posti di mare devono essere inclusivi, poter andare al mare credo sia un diritto. I prezzi però devono avere un contenuto, dietro c’è un grande lavoro e bisogna sempre considerare che gran parte delle persone che sono lì a lavorare nel mese di luglio e agosto non lo fanno solo quei 60 giorni, sono persone che per costruire la stagione estiva fanno un lungo lavoro prima”. Roberto Santini, responsabile e concessionario del Bagno Piero di Forte dei Marmi, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy, risponde alle polemiche sul caro-prezzi che hanno investito questa estate il settore turistico italiano. sat/gsl