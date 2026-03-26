Turismo, realizzazione campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna per le stagioni 2026/27 e 2027/28

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale su proposta dell’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ha approvato le modalità attuative, gli obiettivi, i mezzi di diffusione, la durata delle campagne, la procedura per l’affidamento delle relative prestazioni ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna per il tramite delle società sportive professionistiche regionali per la stagione 2026/2027 e la stagione 2027/2028. Nello specifico le campagne pubblicitarie riguarderanno il Cagliari Calcio, la Dinamo Sassari e la Torres Calcio. Le risorse disponibili ammontano in totale a 4 milioni e 700 mila euro per l’anno 2026, 7 milioni e 900 mila euro per l’anno 2027 e 3 milioni e 950 mila euro per l’anno 2028. Le somme rappresenteranno la base d’asta per i singoli affidamenti. Le proposte e le relative offerte saranno oggetto di apposita certificazione rilasciata da società terza specializzata (advisor). I finanziamenti sono legati alla legge regionale 5 agosto 2015 n. 21, in base alla quale l’Amministrazione regionale, al fine della realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna, si avvale anche delle società sportive professionistiche con sede nel territorio regionale che dispongono di canali e strategie di comunicazione efficaci, con un’elevata capacità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico ampio e diversificato.

“Le azioni di comunicazione – dice l’assessore Franco Cuccureddu – sono principalmente finalizzate alla promozione della Sardegna come destinazione turistica integrata con un focus esperienziale sul valore dell’artigianato artistico, delle sue produzioni e del paesaggio culturale legato principalmente all’archeologia. Le azioni di comunicazione consentono di richiamare l’attenzione dei turisti e dei consumatori verso la Sardegna, contribuendo a creare e rafforzare le motivazioni di viaggio e di acquisto. I canali e le strategie di comunicazione di cui dispongono le società sportive consentano una elevata potenzialità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato. Le società sportive dovranno garantire importanti livelli di audience”. In proposito verranno prese in considerazione le audience cumulate ex ante riferite a trasmissioni derivanti da contratti di cessione di diritti televisivi tra le leghe sportive di appartenenza di ciascuna società sportiva professionistica ed emittenti che garantiscano la distribuzione delle immagini attraverso canali televisivi lineari FREE o PAY e/o piattaforme streaming. Per il Campionato di Pallacanestro di Serie A cui partecipa la Dinamo Sassari, il sistema di distribuzione audiovisiva ha subito una significativa modifica – rispetto alla stagione 2024/2025 – con il passaggio da una diffusione su piattaforme Discovery/DAZN a un nuovo assetto fondato sulla distribuzione tramite reti e piattaforme Sky e sulla piattaforma streaming LBATV, gestita da Deltatre e avviata nel settembre 2025. Per le tre società sportive, l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio è in possesso di apposita certificazione dell’audience cumulata televisiva riferita alla stagione sportiva 2025-2026 rilasciata da un advisor certificato, da cui risulta il seguente scenario: Cagliari Calcio: 262.000.000 telespettatori/anno; Dinamo Sassari: 9.800.000 telespettatori/anno; Torres Calcio: 12.900.000 telespettatori/anno.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Sardegna –

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