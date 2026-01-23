Turismo, Pellegrino (Aidit) “Piano strategico in linea con nostre proposte”

MILANO (ITALPRESS) – Durante il Forum internazionale del Turismo a Milano, il ministro Daniela Santanchè ha elencato gli obiettivi del Piano strategico del Turismo. "Abbiamo apprezzato moltissimo l'intervento del ministro, anche perché, come Aidit", associazione Italiana Distribuzione Turistica, "avevamo presentato delle proposte programmatiche" per il settore "e abbiamo trovato una perfetta coincidenza con almeno tre dei punti nominati da Santanchè". Così all'Italpress Domenico Pellegrino, presidente Aidit Federturismo Confindustria e amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, a margine del Forum internazionale del turismo. "Parlo, ad esempio, di quello che parte dalla considerazione del turismo come industria, con tutte le conseguenze che questo comporta – ha sottolineato Pellegrini - . L'altro elemento è quello relativo all'agevolazione fiscale per i lavoratori del settore. Questo servirebbe per attrarre nuovi talenti, per restituire potere d'acquisto a persone che hanno comunque delle caratterizzazioni di lavoro particolarmente difficili e che non tengono spesso la competizione con altri settori. Noi avevamo proposto un cuneo speciale dedicato ai lavoratori del settore per restituire netto in busta paga". Secondo il presidente di Aidit, è assolutamente in linea con le richieste dell'associazione anche il punto del Piano strategico che si pone come obiettivo "la rimodulazione del turismo scolastico, allineandosi così alle esperienze delle altre nazioni europee. Questo permetterebbe benefici straordinariamente importanti, generando una destagionalizzazione e permettendo alle famiglie di usufruire di prezzi differenti. Permetterebbe di restituire potere d'acquisto alle famiglie e darebbe continuità a tante imprese del settore". Il fatto che questi obiettivi "siano stati annunciati così pubblicamente è un fatto, secondo me, storico. Siamo fiduciosi che troveranno presto luce nella normativa", ha concluso.