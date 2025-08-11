Turismo, nella settimana di Ferragosto giro d’affari di 5 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Sfiorerà i cinque miliardi di euro il giro d'affari complessivo del turismo nella settimana di Ferragosto. A stimarlo una indagine di CNA Turismo e Commercio. Dopo un giugno molto caldo, luglio è stato temperato, e anche per questi fattori climatici i turisti italiani in particolare hanno fatto slittare la vacanza, forse riducendola, di sicuro concentrandola appunto ad agosto e nella settimana tra l'11 e il 18. L'indagine di CNA Turismo e Commercio prevede oltre cinque milioni di turisti, con più di 15 milioni di pernottamenti. Rispetto alla settimana di Ferragosto dello scorso anno, proprio per effetto della concentrazione delle ferie, si registra un incremento dei turisti italiani. Rimane più alta, però, la media dei pernottamenti assicurati dagli stranieri in confronto ai nostri connazionali. Tra le mete preferite le località balneari, le città e i borghi d'arte, la montagna, con gli italiani che privilegiano il mare e gli stranieri le città e i borghi d'arte. sat/azn