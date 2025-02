MILANO (ITALPRESS) – Il brand ‘Lombardia Stylè continua il suo roadshow nel tempio del design, l’ADI Museum di Milano, dove ieri sera è stato presentato a circa 300 giornalisti di emittenti tv e radio estere ospitati per il World broadcasting meeting, in preparazione dell’evento Olimpico Milano-Cortina 2026. Sono intervenuti l’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali, il Presidente di Adi Design Museum Luciano Galimberti e l’Amministratore Delegato di Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier. Un’occasione fondamentale per coinvolgere le emittenti internazionali che giocheranno un ruolo chiave nel raccontare le eccellenze lombarde durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, illustrando al pubblico dei rispettivi Paesi la “Bellezza senza confini” che la Lombardia offre. Gli ospiti della serata sono stati catturati prima di tutto dalla iconica location che li ha accolti, dalla forza delle immagini proiettate sui maxi schermi, dai sapori e dai profumi delle eccellenze enogastronomiche lombarde presentate dai nostri Consorzi lombardi.

“Sicuramente già conoscete Milano e la nostra Regione Lombardia, oggi sempre più protagonista del turismo europeo e globale”, ha esordito Mazzali, ringraziando la Fondazione Milano-Cortina per la sinergia con Regione, tornando poi a sottolineare i risultati lombardi: “Nel 2024 abbiamo raggiunto 53,5 milioni di pernottamenti, con una quota di turisti stranieri che sfiora il 67% e una crescita del +10% rispetto all’anno precedente”. “Quello che vi presentiamo oggi, a voi che sarete sul nostro territorio per raccontare lo straordinario spettacolo sportivo delle Olimpiadi, si chiama ‘Lombardia Stylè, brand regionale che rappresenta l’essenza del vivere lombardo, un’armoniosa fusione tra tradizione e modernità, che ha contribuito a rendere la nostra regione una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo – ha affermato Mazzali-. Il Lombardia Style esprime i tanti ‘voltì della Lombardia: è la Lombardia dei ‘turismì, delle esperienze uniche, dei paesaggi suggestivi, della creatività e dell’operosità”.

si prevede l’arrivo in Lombardia di oltre 500.000 visitatori internazionali “i Giochi invernali rappresentano una straordinaria vetrina per la Lombardia. E per l’intero Paese”, ha chiuso Mazzali ricordando la partecipazione di circa 3500 atleti da 93 Paesi diversi, che si contenderanno 195 medaglie davanti al pubblico televisivo stimato in 2 miliardi di spettatori. “Abbiamo davanti a noi un’occasione irripetibile per mostrare al mondo l’eccellenza del nostro territorio. Tutta la Lombardia, non solo le sedi di gara, accoglierà i visitatori offrendo il meglio della nostra ospitalità”.

foto: ufficio stampa Regione Lombardia

(ITALPRESS).