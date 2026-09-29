Turismo, la Regione Sardegna presente all’ILTM North America 2026 International Luxury Travel Market

CAGLIARI (ITALPRESS) – Ha preso il via ieri, ed entra nel vivo oggi con le contrattazioni e le presentazioni alla stampa ed ai Tour Operator, l’edizione 2026 di ILTM North America, che quest’anno si tiene a Nassau, Bahamas. Si tratta di uno dei principali appuntamenti B2B dedicati al turismo di lusso per il mercato nordamericano. La Sardegna è presente per la prima volta, con uno spazio istituzionale ed uno dedicato ai propri operatori alberghieri, all’interno dello spazio Italia, curato da ENIT.

“Il mercato americano è quello che in Sardegna fa registrare la crescita maggiore – afferma l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu – sia in termini quantitativi che per fatturato”. “Solo da due anni abbiamo deciso di curare in maniera particolare il mercato nord americano -continua l’assessore Cuccureddu e lo facciamo non solo con la partecipazione strutturata alle principali fiere, B2B, workshop, con l’organizzazione di educational e trip press ma anche con azioni di comunicazione, sia tradizionali che su web e social, ed i risultati sono stati immediati e sorprendenti con un raddoppio delle presenze in soli tre anni”.

ILTM North America rappresenta una piattaforma strategica per il settore Luxury, riunendo ogni anno una selezione di buyer provenienti da USA, Canada e Messico, mercati chiave per la crescita del turismo di alta gamma. La fiera offre l’opportunità di presentare prodotti e itinerari premium, rafforzare le relazioni con advisor e tour operator specializzati e intercettare i trend emergenti del turismo esperienziale e tailor-made. Per questa ragione e per il crescente interesse verso la nostra Isola, si è deciso di inserire questo importante evento nel piano fiere della Sardegna. Con oltre 300 buyer internazionali e un forte orientamento alla personalizzazione dell’offerta, ILTM North America è un appuntamento fondamentale per sostenere la competitività della Sardegna nel mercato nordamericano, oggi tra i più dinamici e ad alto potenziale.

– Foto Regione Sardegna –

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