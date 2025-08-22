Turismo, Italia al top in Europa per sentiment e sicurezza

ROMA (ITALPRESS) - Il sentiment generale espresso dai turisti in Italia continua a crescere. Secondo l'analisi elaborata dall'Ufficio Statistica del ministero del Turismo su rilevazioni Data Appeal, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 4 agosto 2025, l'Italia registra un punteggio di 86,4, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato misura il livello di soddisfazione dei visitatori in sette categorie: cibo ed esperienza culinaria, fattori economici e gestione del tempo, inclusività e sostenibilità, ospitalità e qualità dell'alloggio, processo di prenotazione e accesso, qualità dell'esperienza e comfort, strutture e servizi. Grazie a questo risultato, l'Italia si posiziona al secondo posto in Europa per sentiment tra i principali competitor, superando Spagna e Francia, e subito dopo la Grecia. Particolarmente significativo è il dato sulla sicurezza - sottocategoria della qualità dell'esperienza - che vede l'Italia in testa con un punteggio di 48,9, superando Francia, Spagna e Grecia. sat/azn