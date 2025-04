NAPOLI (ITALPRESS) – “Per il turismo registriamo a Napoli e in tutta la Campania una bella presenza per Pasqua: abbiamo quasi il tutto esaurito per i fine settimana che ci aspettano”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. “Devo dire che in questi anni – sostiene il governatore – siamo passati dalla Campania sommersa dai rifiuti alla Campania civile, modello di efficienza amministrativa e di sburocratizzazione, di rinnovamento quasi da 0 del trasporto pubblico locale, di ripulitura dell’ambiente, di bandiere blu sul litorale campano”.

“Diciamo che in questi anni – prosegue De Luca – abbiamo conquistato la dignità della Regione Campania e di Napoli e lo abbiamo fatto ripulendo il territorio, offrendo servizi e offrendo anche una programmazione culturale unica in Italia. Mi permetto di pensare – sostiene ancora l’inquilino di Palazzo Santa Lucia – che se un qualche motivo di richiamo c’è, questo è dovuto in primo luogo al fatto che abbiamo un territorio talmente ricco di storia, di ambiente e di cultura che si propone da solo come richiamo turistico. Ma ovviamente – sottolinea De Luca – questo grande patrimonio deve essere accompagnato da un contorno civile, altrimenti da solo non basta. Cerchiamo – conclude – di essere all’altezza di quello che abbiamo conquistato e di non perderlo per strada”.

