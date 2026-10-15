Turismo, Francorosso si rinnova e lancia i viaggi al femminile

Turismo, Francorosso si rinnova e lancia i viaggi al femminile

RIMINI (ITALPRESS) - Francorosso cambia volto e "guarda al futuro". Lo storico brand di Alpitour World ha deciso di puntare su un segmento in grande espansione, quello del turismo al femminile. Il marchio riparte da un nuovo logo per aggiornare la propria identità visiva. In occasione del Ttg Travel Experience di Rimini, Francorosso ha infatti lancia la linea "DiscovHer" con itinerari pensati esclusivamente per le viaggiatrici. Un progetto concepito in collaborazione con il format Donnavventura. f09/fsc/azn (video in collaborazione con Alpitour)