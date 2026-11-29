Legge elettorale, Fratoianni “Non spetta a La Russa fare il lavoro della Consulta”

NAPOLI (ITALPRESS) - "La Russa forse pensa che siamo tutti scemi, mi viene da dirla così, in italiano. Loro del 'prima gli italiani' si occupassero anche dell'italiano. Noi lo sappiamo leggere l'italiano, ha detto cose molto precise. Se dice che: 'ove la Consulta decidesse di intervenire nelle sue prerogative su una parte della legge elettorale, farebbe un favore alla sinistra', sta facendo un' intimidazione. Insomma, non è mestiere suo fare il lavoro dei giudici costituzionali". Lo ha affermato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine del 37° Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, a Napoli. xm9/sat/mca2