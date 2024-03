Turismo delle radici, dalla Farnesina 5 milioni per i borghi

ROMA (ITALPRESS) - Cinque milioni di euro per oltre 800 Comuni italiani sotto i 6.000 abitanti che si sono aggiudicati il 'Bando dei Comuni' lanciato a dicembre. Ad annunciarlo il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che ha fatto il punto su un progetto del PNRR voluto dal Maeci, dedicato al rilancio in Italia post-covid del 'Turismo delle radici'. L'iniziativa era nata per stimolare nel 2024 i milioni di italiani nel mondo, o discendenti, a visitare i luoghi da cui e rano partiti i loro antenati. I piccoli borghi in Italia sono circa 5.500, le proposte ricevute dalla Farnesina sono state 845, quelle ammissibili 822, 23 quelle escluse. Sarà premiato pertanto il 15% dei piccoli comuni. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale dei piccoli borghi generalmente esclusi dai circuiti turistici più noti. mgg/gtr