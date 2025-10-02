Turismo, dal summit mondiale nuovi investimenti in Italia

ROMA (ITALPRESS) - Otto miliardi di euro di investimenti in Italia: sono gli effetti concreti del primo Global Summit del World Travel & Tourism Council a essere ospitato nel Belpaese. Tra i principali risultati dell’evento, la decisione di alcuni membri e CEO di grandi azi ende di unirsi e collaborare per effettuare importanti investimenti in Italia. Per il ministro del Turismo Daniela Santanchè si tratta di un’opportunità unica per continuare a sostenere la crescita e lo sviluppo del settore, che riconferma così un’ineguagl iabile forza attrattiva e una straordinaria capacità di far innamorare il mondo intero. Questi investimenti si tradurranno anche nella creazione di posti di lavoro, a conferma di come il turismo sia un potente ascensore sociale per le nuove generazioni. I l ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha evidenziato come con 258 miliardi di dollari l’Italia sia il decimo Paese al mondo per il contributo del turismo al Pil in termini assoluti e ha elencato gli ambiti su cui ci si deve focalizzare: gli investi menti infrastrutturali, in formazione e in digitalizzazione. /gtr