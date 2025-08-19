Turismo, cresce il credito alle imprese

ROMA (ITALPRESS - Il primo trimestre 2025 conferma la ripresa del turismo, con una crescita del 20% dei finanziamenti concessi alle imprese italiane del settore, rispetto allo stesso periodo del 2024 in termini di importi erogati. Nonostante la crescita delle presenze turistiche dello scorso anno, il comparto continua a posizionarsi su livelli di rischio creditizio elevati, con un tasso di default delle società di capitali del settore pari al 4% a dicembre 2024 e in crescita rispetto alla rilevazione del giugno precedente. Coerente il comportamento del settore anche in termini di pagamenti commerciali. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Crif. A livello globale, le attese per la fine del 2025 sono di ulteriore crescita dei tassi di default del settore, circa 0,5 punti percentuali rispetto al 2024, ma con un'intensità meno marcata rispetto a quanto ci si attende in Italia. sat/azn