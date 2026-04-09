Turismo, Cirio “Nel 2025 in aumento presenze e arrivi”

TORINO (ITALPRESS) - "Oggi il Piemonte ha la patente di regione turistica a tutti gli effetti, credo che in questo abbia anche influito la capacità di attrarre gli eventi sportivi internazionali, siamo la regione d'Italia con maggiori eventi internazionali ospitati sul proprio territorio. I dati sono incontrovertibili. Abbiamo +7% sia di arrivi che di presenze, vuol dire che nel 2025 sono aumentate le persone che hanno scelto di venire a passare le loro vacanze in Piemonte. Aumentano quelli che fanno la gita fuori porta della giornata, ma aumentano anche quelli che si fermano a dormire sul nostro Piemonte. Nel turismo c'è un unico giudice che ti dice se hai lavorato bene o male, che è il turista, il numero che aumenta dimostra che tutti insieme, come sistema Piemonte, stiamo facendo bene il nostro lavoro". Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, commenta i dati dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte – Visit Piemonte, presentati a Torino. xn3/sat/gtr