La Turchia ritiene "inspiegabile" che l'UE la escluda dai programmi di approvvigionamento per la difesa. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intervenendo ad un incontro organizzato dall'Unione europea in formato online.

“Riteniamo che non ci sia alcuna spiegazione per la nostra esclusione dai programmi di approvvigionamento e ricostruzione di prodotti per la difesa dell’Ue, considerando il sostegno della nostra industria della difesa all’Ucraina e i contributi del nostro settore privato, che non ha lasciato il Paese nonostante le condizioni di guerra”, ha detto Erdogan secondo quanto riferisce l’agenzia Anadolu. “È un requisito dei nostri interessi comuni che l’Ue modifichi questa posizione. Non dimentichiamo che la sicurezza europea non è solo una questione per gli Stati membri dell’Unione. È una questione che riguarda tutti gli alleati europei”, ha aggiunto il presidente turco.

