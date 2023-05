ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS/MNA) – Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato un aumento del 45% dei salari dei dipendenti pubblici, in vista delle elezioni chiave del 14 maggio. “Stiamo aumentando i salari del 45 per cento, compresa la quota di welfare. Pertanto, stiamo aumentando il salario più basso dei lavoratori pubblici a 15.000 TL”, ha dichiarato Erdogan alla cerimonia della firma del contratto collettivo di lavoro del 2023. “Con questo protocollo, determiniamo il quadro dei salari che riceveranno circa 700.000 dei nostri fratelli nel periodo 2023-2024”, ha affermato.

Il governo continuerà a lavorare sugli aumenti del salario minimo per i dipendenti pubblici e sull’aumento delle pensioni, poi ha affermato. “A luglio, contiamo di intervenire sulla differenza di inflazione e sulla quota di benessere”, ha detto Erdogan e ha sottolineato che ai cittadini non sarà permesso di “essere schiacciati” dall’inflazione. “Continueremo a compiere questi passi nonostante l’onere di oltre 100 miliardi di dollari che il disastro del terremoto ha imposto alla nostra economia. Ora, grazie a Dio, la Turchia ha raggiunto la forza e le dimensioni in grado di sopportare tutti questi fardelli”, ha affermato Erdogan. “Faremo anche nuovi regolamenti che aumenteranno il livello di reddito di tutti i nostri cittadini contro i problemi causati dall’inflazione e dal costo della vita”, ha affermato. “Non opprimeremo nessuno con l’inflazione, e finora non l’abbiamo fatto. A gennaio, il governo aveva rivisto al rialzo l’aumento dei salari per i dipendenti pubblici attivi e in pensione al 30% per la prima metà del 2023.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com