TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESSI/MNA) – La Tunisia ha ricevuto un prestito di 268 milioni di dollari (245,4 milioni di euro) dal Gruppo della Banca Mondiale per finanziare il progetto di interconnessione elettrica con l’Italia che collegherà le reti del proprio Paese all’Europa. Il progetto posizionerà la Tunisia come hub regionale per le energie rinnovabili attraverso un cavo sottomarino da 600 megawatt: l’elettrodotto Tunisia-Italia “Elmed” è stimato in circa 850 milioni di euro. Il finanziamento del Gruppo della Banca mondiale coprirà parte dell’investimento totale per la costruzione di una stazione di conversione principale e delle relative sottostazioni sul versante tunisino, compreso il supporto per la realizzazione dell’interconnessione. L’assistenza tecnica del Gruppo della Banca mondiale include il sostegno alla creazione di un Centro di eccellenza per le energie rinnovabili per posizionare la Tunisia come centro di formazione per progetti di energia rinnovabile nella regione nordafricana.

Il progetto di interconnessione dell’elettrodotto tunisino da 600 megawatt collegherà Capo Bon alla Sicilia. E’ realizzato dall’italiana Terna e dalla tunisina Steg e dovrebbe concludersi entro il 2028. L’accordo, firmato dal ministro tunisino dell’Economia e della Pianificazione Samir Said, si inserisce nel quadro della partnership tra la Tunisia e la Banca Mondiale per il 2023-2027. L’obiettivo dell’Italia di essere un hub energetico europeo e di connettersi con l’Africa per importare elettricità da fonti energetiche rinnovabili fa parte della sua strategia per eliminare la sua dipendenza dal gas russo attraverso la linea elettrica tunisina con l’Italia.

