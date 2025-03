Tunisia, il presidente Saied chiede riforme urgenti per Tunisair

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS/MNA) – Il presidente tunisino Kais Saied ha incontrato il ministro dei Trasporti Rachid Amri e il direttore generale ad interim di Tunisair Halima Khouaja per affrontare il deterioramento delle condizioni della compagnia aerea nazionale.

Durante l’incontro, Saied ha sottolineato la necessità di misure immediate per ristrutturare Tunisair su tutti i livelli, poiché la sua situazione attuale è considerata inaccettabile. Il presidente ha evidenziato importanti problemi sia con la qualità dei servizi a bordo che con il mancato rispetto degli orari di decollo e atterraggio.

Secondo una nota della presidenza, Saied ha sottolineato che i miglioramenti nei servizi sono alla portata, ma sono necessari cambiamenti sostanziali per ripristinare la reputazione della compagnia aerea. Una delle preoccupazioni principali sollevate da Saied è stato il drastico calo della flotta della compagnia, che un tempo vantava 24 aerei, ma ora opera con solo 10. Inoltre, ha osservato i gravi ritardi nelle ispezioni tecniche, che, in circostanze normali, dovrebbero durare al massimo 10 giorni.

Tuttavia, queste ispezioni si sono estese a oltre 123 giorni in Tunisia, causando perdite per decine di miliardi di dinari-fondi che avrebbero potuto essere meglio investiti nell’acquisto di nuovi aerei. Saied ha anche criticato la pratica di assumere personale in base alla lealtà e al favoritismo, nonostante non ci sia una reale necessità di personale aggiuntivo.

Ha descritto questa pratica come uno spreco che ha contribuito all’instabilità finanziaria della compagnia aerea. Il presidente ha sottolineato che Tunisair, insieme all’Aeroporto Internazionale di Tunis-Carthage, non sarà abbandonata. Evidenziando la posizione strategica dell’Aeroporto di Tunis-Carthage, Saied ha osservato che esso offre vantaggi unici che non si trovano in molti altri aeroporti.

Ha sottolineato il potenziale di espandere la capacità dell’aeroporto per migliorare le infrastrutture aeronautiche della Tunisia. Saied ha concluso dando istruzioni ai funzionari di sviluppare un piano di salvataggio completo per ripristinare il prestigio di Tunisair e garantire il successo futuro della compagnia aerea.

