LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro della Difesa tunisino, Khaled Shili, ha incontrato il rappresentante speciale della Nato per il vicinato meridionale e vicesegretario generale aggiunto per gli Affari politici e la politica di sicurezza, Javier Colomina, per esplorare modalità volte ad approfondire la collaborazione tra le due parti.

Shili ha sottolineato l’importanza di ampliare la cooperazione e di attuare meccanismi efficaci per garantire lo sviluppo e il seguito degli accordi esistenti. Ha evidenziato in particolare la necessità di rafforzare i legami nei settori dell’addestramento militare e dello scambio di competenze.

Durante l’incontro, Colomina ha ribadito l’impegno della Nato a rafforzare la propria partnership con la Tunisia. Ha espresso la disponibilità dell’Alleanza a far progredire la cooperazione militare verso quella che ha definito una “partnership strategica modello”, in grado di affrontare le sfide della sicurezza regionale e globale. I colloqui rientrano negli sforzi in corso nell’ambito del Dialogo Mediterraneo, un’iniziativa della NATO lanciata nel 1994 per promuovere la sicurezza regionale e la cooperazione tra l’Alleanza e sette Paesi mediterranei, tra cui la Tunisia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).