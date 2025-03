Tunisia e Libia pronte a rafforzare la cooperazione militare

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro della Difesa tunisino Khaled Shili ha incontrato a Tunisi il capo di stato maggiore dell’esercito libico Muhammad Ali Al-Haddad per discutere del rafforzamento della cooperazione militare tra i due Paesi. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa tunisino, precisando che durante l’incontro Shili ha sottolineato i forti legami storici tra la Tunisia e la Libia, e sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione militare, in particolare in settori chiave quali la formazione, lo sviluppo delle capacità, i programmi di scambio e la condivisione delle competenze.

Shili ha inoltre chiesto di approfondire la collaborazione attraverso un partenariato strategico, in particolare nello scambio di informazioni, nella lotta al terrorismo, nella lotta alla criminalità organizzata, al contrabbando e all’immigrazione clandestina. Ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza delle frontiere, migliorare la prontezza operativa e garantire l’effettiva attuazione dei programmi di sicurezza congiunti.

Shili ha anche elogiato la partecipazione della Libia alle esercitazioni militari multilaterali ospitate dalla Tunisia nel 2024, come “African Lion” e “Phoenix Express”. Da parte sua, Al-Haddad ha elogiato le relazioni fraterne profondamente radicate tra i due Paesi, esprimendo la volontà di continuare e rafforzare la cooperazione militare ai livelli più alti e di promuovere la cooperazione bilaterale.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).