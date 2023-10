TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità tunisine hanno sventato 52 tentativi di immigrazione irregolare di attraversare il Mediterraneo verso l’Europa. Il Ministero dell’Interno tunisino ha dichiarato che 1.004 persone sono state arrestate durante un’operazione di sicurezza tra il 27 e il 29 settembre nella provincia meridionale di Sfax. Sono stati arrestati 216 tunisini, 667 migranti dall’Africa sub-sahariana e 73 persone di altre nazionalità. Sfax è la via principale per i migranti illegali che attraversano la Tunisia verso l’Italia. Secondo le autorità tunisine, nel 2022 sono stati arrestati oltre 37.000 migranti irregolari. Nel frattempo, il presidente tunisino Kais Saied ha rifiutato il sostegno finanziario annunciato dall’Unione Europea a settembre, affermando che l’importo non è sufficiente e va contro un accordo firmato tre mesi fa. La mossa di Saied potrebbe minare il “partenariato strategico” di luglio che include misure sulla lotta ai trafficanti di esseri umani e l’inasprimento delle frontiere, e che è avvenuto durante un forte aumento delle imbarcazioni dirette in Europa dalla nazione nordafricana. Lo scorso mese la Commissione europea ha dichiarato che avrebbe erogato 127 milioni di euro in aiuti alla Tunisia come parte dell’accordo per combattere l’immigrazione clandestina dall’Africa all’Europa.

