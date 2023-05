TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS/MNA) – Quattro persone sono state uccise in un attacco con arma da fuoco nei pressi della sinagoga più antica dell’Africa, sull’isola tunisina di Djerba. E’ stato riferito che un agente di polizia ha ucciso un suo collega prima di iniziare a sparare sui visitatori e sulle forze di sicurezza prima che altri uomini delle forze dell’ordine lo fermassero, uccidendolo.

Le vittime sono due visitatori, un francese e un tunisino, e due guardie di sicurezza. Altri quattro visitatori e cinque membri delle forze di sicurezza sono rimasti feriti. Un video pubblicato online, che non è stato verificato in modo indipendente, mostrava i visitatori che correvano durante la sparatoria.

L’attacco è avvenuto durante un pellegrinaggio annuale sull’isola, che attira visitatori ebrei dall’Europa e da Israele. L’anno scorso, più di 5.000 ebrei hanno partecipato al pellegrinaggio a Ghriba.

La motivazione di questo attacco non è ancora chiara ma i militanti islamisti hanno già preso di mira il pellegrinaggio a Djerba e altri attacchi terroristici nel Paese. La Tunisia è un paese a maggioranza musulmana, ma Djerba ospita centinaia di ebrei.

