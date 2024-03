Tumori alla prostata, specialisti a confronto su terapie e chirurgia

ROMA (ITALPRESS) - Nuovi strumenti diagnostici, terapeutici e chirurgici sono pronti a rivoluzionare gli interventi sul tumore alla prostata. Non solo: un cambiamento radicale è previsto per l’ipertrofia del collo vescicale, una patologia che colpisce spesso una popolazione in età giovane, tra i 20 e i 50 anni. Gli approcci terapeutici fin qui disponibili mettevano a rischio l’eiaculazione del paziente, con riflessi anche psicologici; una nuova tecnica, invece, permetterà di conservare anche la capacità eiaculatoria durante l’orgasmo. Sono i temi affrontati nel corso di un convegno che si è svolto alla Clinica “Villa Pia” di Roma, alla presenza di oncologi, urologi, chirurghi e medici di medicina generale. fsc/gsl