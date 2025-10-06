Home Video News Pillole Tumore prostata, con Bayer la prevenzione sul campo da padel
ROMA (ITALPRESS) - Sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce. Questo l'obiettivo di “Padel & Prevenzione del tumore della prostata Tour”, un’iniziativa di Bayer Italia che unisce sport e informazione sanitaria. Il progetto nasce dalla consapevolezza che gli uomini tendono a trascurare la prevenzione, a differenza delle donne, più attente ai controlli regolari. f04/mgg/azn