Tumore colon-retto, Sileri “Prevenzione cruciale, aumenta incidenza in Italia”

MILANO (ITALPRESS) - "In Italia poco meno di 50.000 persone ogni anno vengono colpite da una diagnosi di cancro del colon-retto. È un tumore che sta aumentando da ormai 10-15 anni nei soggetti più giovani. Oggi purtroppo nei giovani adulti, cioè coloro sotto i 50 anni e anche sotto i 45 anni, si nota un aumento della dell'incidenza. Oggi quello che tendiamo a fare è spingere per poter aumentare gli screening sotto i 50 anni". Lo afferma Pierpaolo Sileri, direttore dell'Unità di Chirurgia Colorettale dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di chirurgia generale all'Università Vita-Salute San Raffaele, intervistato da Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, nel corso di Longevity Magazine dell'agenzia Italpress. sat/gsl