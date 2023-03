Tumore al seno, ecco quando la mastectomia profilattica è necessaria

Il 5-10% dei tumori al seno è ereditario. La presenza di più casi di tumore in una stessa famiglia potrebbe far pensare a una mutazione genetica. Dopo la conferma di tale mutazione da parte del test genetico si può prendere in considerazione la mastectomia profilattica, l'eliminazione dell'organo che potrebbe manifestare il tumore. Marco Klinger ha intervistato per Medicina Top Corrado Tinterri, dell'Humanitas di Rozzano. fsc/gsl