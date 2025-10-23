Tumore al seno, campagna di Novartis promuove l’attività fisica

MILANO (ITALPRESS) - Il carcinoma della mammella è il tumore più diagnosticato nelle donne in Italia. Sebbene la sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi sia dell'88%, la sfida principale che rimane ancora è la gestione del rischio di recidiva nel tempo. In occasione dell’ottobre rosa, la campagna #PronteAPrevenire - promossa da Novartis, in collaborazione con ANDOS Nazionale, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna e Salute Donna ODV, mette al centro l’importanza del benessere e dell’esercizio fisico per le donne con tumore al seno localizzato, unitamente ad un’adeguata terapia. L'impegno di Novartis durante il mese della prevenzione del tumore al seno, oltre a portare avanti la campagna #PronteAPrevenire, si è concretizzato anche con il sostegno - con il contributo non condizionante - dell’incontro ‘Avrò cura di me. Una nuova vita dopo un tumore al seno’ di Donna Moderna, sull'importanza della prevenzione delle recidive e il ruolo dell’attività fisica come uno dei contributi fondamentali del benessere psico-fisico delle pazienti. f14/mgg/gtr