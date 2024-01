CAGLIARI (ITALPRESS) – “Credo si debba assolutamente ripartire dalla sanità territoriale che nell’ultimo decennio è stata trascurata, con un rafforzamento dei presidi territoriali”. Così il candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra, Paolo Truzzu, a margine della presentazione ufficiale in tribunale della propria candidatura. Truzzu è stato il primo e l’unico dei candidati a presentarsi personalmente alla consegna, prima di incontrare il resto della sua coalizione. “Starò soprattutto in mezzo alla gente – ha assicurato ai vertici delle 9 liste che lo sostengono – Sono stati individuati alcuni temi forti che saranno sottoposti al giudizio degli elettori. Anche partendo dalle buone cose della legislatura appena terminata”. Truzzu scaccia quindi le voci di malumori all’interno della coalizione dopo la bagarre con Solinas: “C’è un clima di forte collaborazione, ritrovato dopo alcuni giorni di libera discussione. Non saranno alcune fantasiose ricostruzioni a incrinare i nostri rapporti”.

