CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ricorso? Dobbiamo vedere i dati e i verbali, aspettiamo l’analisi dei verbali che stanno facendo gli avvocati. In questo momento non posso dire nè sì nè no”. Così il sindaco di Cagliari neo eletto consigliere regionale, Paolo Truzzu, ai microfoni della Tgr Rai tiene aperta la possibilità di un ricorso sugli oltre tremila voti di scarto certificati dalla Corte d’Appello rispetto alla nuova governatrice Alessandra Todde. “Mi sento un consigliere regionale che ha voglia di far bene l’opposizione in maniera costruttiva e competente, nell’interesse della Sardegna e dei sardi. Penso che il centrodestra da questo punto di vista farà un lavoro importante. Mi auguro che la nuova maggioranza tenga conto del fatto che c’è una Sardegna spaccata in due.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).