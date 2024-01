CAGLIARI (ITALPRESS) “Sono scesa in campo per offrire al centrodestra, in un momento di stallo e di confusione, una proposta di guida per la regione Sardegna proveniente dalla società civile e in particolare dall’Associazione Anima di Sardegna. Alla luce degli appelli di Paolo Truzzu e della ritrovata unità della coalizione ritengo importante offrire al centrodestra un gesto di generosità e ritirare la mia candidatura a presidente”. Lo annuncia l’ex vice presidente della Regione, Alessandra Zedda, dopo aver scelto di appoggiare la candidatura di Paolo Truzzu e ritirare così la sua. Zedda aveva deciso di uscire dallo stallo creato da Lega e Fratelli d’Italia portando avanti un suo progetto, contro anche la volontà del suo partito Forza Italia. Ora il passo indietro e il ringraziamento dello stesso Truzzu: “Voglio ringraziare Alessandra Zedda per la sua disponibilità a sostenere il centrodestra unito. Non avevo dubbi che il suo senso di responsabilità e il suo amore per la Sardegna avrebbero determinato questa scelta”.

Foto: screenshot video ufficio stampa regione Sardegna

