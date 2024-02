ROMA (ITALPRESS) – “Sinceramente non assumerei Chiara Ferragni per pubblicizzare la Sardegna. Penso che si possa trovare di meglio. Non mi sta particolarmente simpatica per tutte le vicende di questo periodo, ma non mi stava simpatica nemmeno prima. Si può lavorare su un testimonial più interessante e che sia in linea con la storia e l’identità della Sardegna”. Così il sindaco di Cagliari e candidato alle prossime elezioni regionali in Sardegna, Paolo Truzzu, nel corso dell’intervista di Klaus Davi nel web talk Klauscondicio.

(ITALPRESS).

– Foto: Ipa Agency –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]