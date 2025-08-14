WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Domani mi interessa
preparare il tavolo per il prossimo incontro, che dovrà essere a
breve. Vorrei fosse sempre in Alaska, perchè è molto più facile”.
Domani “sarà molto interessante. Capiremo da che parte stanno
tutti e capiremo, al massimo nei primi minuti, se l’incontro sarà
positivo o negativo. Se sarà negativo finirà molto in fretta, se
positivo avremo la pace nel prossimo futuro”. Così il presidente
degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti allo
Studio Ovale alla vigilia del vertice con il presidente russo
Vladimir Putin. “Penso che l’incontro di domani con il presidente
Putin andrà bene. Ma l’incontro più importante sarà il secondo,
con anche il presidente Zelensky. E forse porteremo anche alcuni
leader europei. Vedremo cosa succederà, sarà molto importante per
la Russia e per noi. Credo che il presidente Putin voglia la
pace”, ha aggiunto. “Se non fossi stato presidente, Putin avrebbe
conquistato tutta l’Ucraina, ma sono io il presidente e non
scherzerà con me”, ha poi sottolineato.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-
Trump “Se domani incontro con Putin positivo pace nel prossimo futuro”
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Domani mi interessa