Trump “Iran ha abbattuto elicottero Apache sullo Stretto di Hormuz, risponderemo”

IPA85329581 - U.S. President Donald Trump calls on a reporter for a question after making an announcement on “Beautiful, Clean Coal” in the Oval Office at the White House on June 4, 2026 in Washington, D.C. Trump is announcing a plan to invest $700 million for coal plants and energy infrastructure using the Defense Production Act. (Photo by Samuel Corum/Sipa USA)

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un elicottero Apache americano è stato abbattuto dalle forze iraniane durante una missione di pattugliamento nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth.
“Mi è stato appena comunicato dal nostro grande esercito che la scorsa notte gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticati elicotteri Apache mentre pattugliava lo Stretto di Hormuz”, ha scritto il presidente americano. Trump ha precisato che a bordo del velivolo si trovavano due piloti, entrambi rimasti illesi. “C’erano due piloti coinvolti, entrambi sono salvi e non hanno riportato ferite”, ha aggiunto.
Nonostante l’assenza di vittime o feriti, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che Washington ritiene necessario reagire all’accaduto. “Tuttavia, gli Stati Uniti devono, necessariamente, rispondere a questo attacco”, ha affermato Trump nel suo messaggio, senza fornire ulteriori dettagli sulle eventuali misure che l’amministrazione americana intende adottare.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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