WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un elicottero Apache americano è stato abbattuto dalle forze iraniane durante una missione di pattugliamento nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth.

“Mi è stato appena comunicato dal nostro grande esercito che la scorsa notte gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticati elicotteri Apache mentre pattugliava lo Stretto di Hormuz”, ha scritto il presidente americano. Trump ha precisato che a bordo del velivolo si trovavano due piloti, entrambi rimasti illesi. “C’erano due piloti coinvolti, entrambi sono salvi e non hanno riportato ferite”, ha aggiunto.

Nonostante l’assenza di vittime o feriti, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che Washington ritiene necessario reagire all’accaduto. “Tuttavia, gli Stati Uniti devono, necessariamente, rispondere a questo attacco”, ha affermato Trump nel suo messaggio, senza fornire ulteriori dettagli sulle eventuali misure che l’amministrazione americana intende adottare.

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