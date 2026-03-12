Trump “Iran benvenuto al Mondiale, ma non credo sia opportuno partecipi”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per la sicurezza della selezione dell’Iran forse è meglio che non prenda parte al Mondiale. È quanto si legge fra le righe nel post su Truth del presidente statunitense Donald Trump che scrive: “La nazionale iraniana è la benvenuta ai Mondiali ma non credo davvero sia opportuno che vi prenda parte, per la loro stessa vita e sicurezza. Grazie per la vostra attenzione su questo tema”.

Le parole di Trump arrivano il giorno dopo l’uscita del ministro iraniano dello Sport, Ahmad Donjamali, che aveva di fatto annunciato l’intenzione di non prendere parte al torneo: “Poiché questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, in nessuna circostanza ci sarebbero le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo. Negli ultimi otto o nove mesi ci sono state imposte due guerre e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Per questo motivo non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare”.

Un botta e risposta fra Donjamali e Trump in contrasto con quanto affermato qualche ora prima dal presidente della Fifa Gianni Infantino sulle rassicurazioni ricevute dallo stesso inquilino della Casa Bianca: “Mi ha ribadito che la squadra iraniana è naturalmente la benvenuta a competere nel torneo negli Stati Uniti”, era stata l’uscita del numero uno della Federazione internazionale.

