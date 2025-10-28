Trump in Giappone: “Siamo il paese più rispettato e più forte del mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo il Paese più rispettato nel mondo, siamo il Paese più forte del mondo”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivolgendosi alle truppe americane a bordo della nave USS George Washington, nella base navale di Yokosuka, nel Giappone centrale.

Trump è arrivato con la premier giapponese Sanae Takaichi. “Difenderemo la pace con la forza. Noi saremo sempre vincitori” ha continuato Trump. Usa e Giappone hanno firmato un accordo sulla “sicurezza delle catene di approvvigionamento di minerali essenziali e terre rare”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).