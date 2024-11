Trump e l’economia, cosa aspettarsi tra timori e opportunità

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Che cosa potrebbe accadere all’economia americana e mondiale con l’arrivo alla Casa Bianca della seconda amministrazione di Donald Trump? Il GEI (Gruppo esponenti italiani) di New York ha organizzato un pranzo con il professor Antonio Merlo, economista e preside della facoltà di Arts and Science della New York University, per parlarne. Merlo ha rilasciato poi un'intervista all'Italpress in cui riassume i timori ma anche certi risvolti positivi che alcune “ingenuità” di Trump potrebbero avere sul futuro dell’economia mondiale. (video di Stefano Vaccara) xo9/fsc